Hazal Kaya Ve Kızı Leyla'nın Çeşme'de Tatil Keyfi

Hazal Kaya, yaz tatilini çocuklarıyla birlikte Çeşme’de sürdürüyor. Ünlü oyuncu, önceki gün kızı Leyla ile Alaçatı’daki bir plajda objektiflere yansıdı. Kızını denize sokarken yanında bakıcısının da bulunduğu görülen Kaya, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Yaz Tatilini Çeşme’de Geçiriyor

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla ile birlikte yaz sezonunu Çeşme’de geçiriyor. Oyuncu, sıcak havayı fırsat bilerek çocuklarıyla bol bol deniz keyfi yapıyor. Alaçatı’daki ünlü bir plajda kızı Leyla ile görüntülenen Kaya, doğal ve samimi halleriyle beğeni topladı.

Fit Haliyle Dikkat Çekti

Kızıyla ilgilenen Hazal Kaya, bakıcısının yardımıyla küçük Leyla’yı denize soktu. Annelik anlarının tadını çıkaran oyuncu, daha sonra kızını bakıcısına teslim ederek tek başına yüzdü. Son dönemde saçlarını sarıya boyatan Hazal Kaya, fit görünümüyle plajda ilgi odağı oldu.

Ailesiyle Keyifli Anlar

Yaz boyunca ailesiyle kaliteli zaman geçirmeyi tercih eden Kaya, çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da ilgi çeken oyuncu, doğal güzelliği ve enerjisiyle takipçilerini büyülüyor. Çeşme tatilinin Kaya için hem aileyle vakit geçirmek hem de dinlenmek adına önemli bir mola olduğu konuşuluyor.