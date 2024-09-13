Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Karga 7 Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Sorgu dizisi, başrollerinde Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dijital platform TOD'da yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstlenirken, senaryo ise Nuray Uslu ve Milay Ezengin imzası taşıyor. Dizinin ilk tanıtımı ve afişi büyük ilgi gördü.

Sorgu dizisi, Cihan Manoğlu (Hazal Kaya) ve mesai arkadaşı Metin Yazıcı (Çağlar Ertuğrul) arasındaki aşk ve gerilim dolu hikayeyi merkezine alıyor. Cihan’ın babası Hayati, şüpheli bir şekilde ölü bulunur ve bu gizemli ölüm vakası Metin’in eline verilir. Soruşturma ilerledikçe, Cihan ile Metin’in aşkı büyük bir sınavdan geçerken, olayların gizem perdesi gittikçe derinleşir.

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı gibi başarılı isimler yer alıyor. Heyecan dolu hikayesiyle “Sorgu”, izleyicileri gizem ve gerilim dolu bir serüvene davet ediyor.

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