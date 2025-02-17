Hazal Kaya ve Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 2 yaşında!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve eşi, yönetmen-oyuncu Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya, 2 yaşına bastı. Mutlu günlerinde ailece bir kutlama yapan çift, özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 2 yaşında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-02-2025 10:20

Hazal Kaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımda kızına duyduğu sevgiyi ve minneti duygusal sözlerle dile getirdi. Paylaştığı kareye, “Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki ‘Korkma anne, halledeceğiz’ der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun” notunu ekleyen oyuncu, takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Çiftin kızları Leyla Süreyya için düzenlediği sade ama samimi doğum günü partisi, sıcak aile anlarıyla dolu bir kutlama olarak dikkat çekti. Hayranları, Hazal Kaya ve Ali Atay çiftini tebrik ederek küçük Leyla Süreyya’ya mutlu bir gelecek diledi.

Ünlü çift, çocuklarıyla birlikte geçirdikleri mutlu anları sık sık sosyal medyada paylaşarak, takipçilerine sevgi dolu bir aile tablosu sunmaya devam ediyor.

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