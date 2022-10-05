  • 05 EKİM Çarşamba 19:59
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan 5 milyon TL'lik yatırım!

İkinci çocuğuna 4.5 aylık hamile olan Hazal Kaya, Ali Atay ile  üç yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bebeklerine kucaklarına almak için gün sayan çift, gayrimenkule yatırım yapıyor.

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan 5 milyon TL'lik yatırım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2022 10:19


Bir süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde daire satın alan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın, şimdi de rotayı Balıkesir Ayvalık'a çevirdiği iddia edildi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Fikret Ali adını verdikleri üç yaşında bir oğulları olan ünlü oyuncular, özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık aldılar.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de romantik anlar!
Yeni aşk! Gonca Vuslateri gönlünü hocasına kaptırdı... 
Benzer Haberler
Sefo ile Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Sefo ile Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?
Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi! Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!
Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın! Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!
Yeni aşk! Gonca Vuslateri gönlünü hocasına kaptırdı...  Yeni aşk! Gonca Vuslateri gönlünü hocasına kaptırdı... 
Eser Yenenler tanınmayacak halde! Eser Yenenler tanınmayacak halde!
Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!
  • 28-09-2022 15:54

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!

Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim
  • 01-10-2022 16:46

Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan İtalya'da aşk pozu!
  • 28-09-2022 17:27

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan İtalya'da aşk pozu!

'Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit evleniyor!
  • 28-09-2022 15:49

'Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit evleniyor!

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!
  • 04-10-2022 10:24

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!