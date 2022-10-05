Hazal Kaya ve Ali Atay'dan 5 milyon TL'lik yatırım!

Bir süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde daire satın alan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın, şimdi de rotayı Balıkesir Ayvalık'a çevirdiği iddia edildi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Fikret Ali adını verdikleri üç yaşında bir oğulları olan ünlü oyuncular, özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık aldılar.