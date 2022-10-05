Hazal Kaya ve Ali Atay'dan 5 milyon TL'lik yatırım!
İkinci çocuğuna 4.5 aylık hamile olan Hazal Kaya, Ali Atay ile üç yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bebeklerine kucaklarına almak için gün sayan çift, gayrimenkule yatırım yapıyor.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2022 10:19
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Bir süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde daire satın alan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın, şimdi de rotayı Balıkesir Ayvalık'a çevirdiği iddia edildi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Fikret Ali adını verdikleri üç yaşında bir oğulları olan ünlü oyuncular, özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık aldılar.