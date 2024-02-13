Hazal Kaya ve Ali Atay, kızları Leyla Süreyya'nın doğum gününü kutladı

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kızları Leyla Süreyya’nın 1. doğum gününü kutladı.

Hazal Kaya ve Ali Atay, kızları Leyla Süreyya'nın doğum gününü kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2024 15:22

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, kızları Leyla Süreyya'nın 1. doğum gününü büyük bir mutluluk ve coşkuyla kutladı. Hazal Kaya, doğum günü kutlamalarından kareleri takipçileriyle paylaşarak duygularını dile getirdi.

Hazal Kaya'nın duygusal paylaşımında, Leyla Süreyya'nın yüzü ilk kez görüntülenirken, sevgi dolu bir aile karesi de yer aldı. Kaya, paylaşımında "Canım kızım, kalbim Süreyya’m. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlattı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum! İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel ♥️

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