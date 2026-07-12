Hazal Kaya Ve Ali Atay Amsterdam İçin Düğmeye Bastı!

Hazal Kaya ile Ali Atay cephesinden hayranlarını şaşırtan bir açıklama geldi. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve kariyerlerini burada sürdüren ünlü çift artık hayatlarının bir bölümünü yurt dışında geçirmeye hazırlanıyor. Hazal Kaya'nın yaptığı açıklamaya göre aile Amsterdam merkezli yeni bir döneme adım atıyor. Ancak bu Türkiye'yi tamamen geride bırakacakları anlamına gelmiyor.

Amsterdam Planı Netleşti

Hazal Kaya yaptıkları planı anlatırken yaşamlarını iki ülke arasında sürdüreceklerini söyledi. Yani aile hem Türkiye'de hem Hollanda'da yaşamaya devam edecek.

Ünlü oyuncu Amsterdam'da artık kendilerine ait bir şirket bulunduğunu da açıkladı. Bu şirketi uluslararası projelerde yer alabilmek ve yurt dışındaki yapımlarla daha fazla iş birliği kurabilmek amacıyla hayata geçirdiklerini ifade etti. Görünen o ki yeni dönem sadece adres değişikliği değil kariyer açısından da önemli bir adım olacak.

Yeni Hedef Uluslararası Projeler

Hazal Kaya'nın açıklamalarına bakılırsa bu kararın temelinde yeni iş fırsatları yatıyor. Oyuncu kurdukları şirket sayesinde uluslararası projelerde daha aktif olmayı hedeflediklerini söyledi.

Hem Hazal Kaya hem Ali Atay'ın bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldığı düşünülürse bundan sonraki süreçte yabancı yapımlarda da isimlerini görmek sürpriz olmayacak gibi duruyor.

Kızılcık Şerbeti İddialarına Da Nokta Koydu

Son günlerde Hazal Kaya'nın "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosuna katılacağı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Başarılı oyuncu ise bu söylentilere kesin bir dille yanıt verdi. Bu haberlerin her yıl birkaç kez gündeme geldiğini söyleyen Kaya iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Böylece uzun süredir konuşulan transfer söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.

Şimdilik görünen o ki Hazal Kaya ve Ali Atay'ın önceliği yeni kurdukları şirketi büyütmek ve kariyerlerini uluslararası alana taşımak olacak.