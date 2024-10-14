Hazal Kaya: Silah kullanmakta yetenekli çıktım

Karga Seven Pictures imzalı "Sorgu" dizisi, geçtiğimiz hafta beIN CONNECT’in dijital platformu TOD’da ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide psikopat bir babanın travmatik mirasıyla mücadele eden polis memuru Cihan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hazal Kaya, çekimler sırasında atıcılık konusundaki yeteneğini keşfettiğini anlattı.

Dizinin tanıtımında yer alan sahnede Kaya, babasının fotoğrafına ateş ederken görüldü. Ancak Hazal Kaya, gerçek hayatta silah kullanma konusunda tecrübesi olmadığını ve bireysel silahlanmaya karşı olduğunu belirtti. Çekimler öncesinde poligona gidip atış talimi yaptığını söyleyen oyuncu, bu deneyimin onu oldukça etkilediğini ifade etti:

“Silah tutmayı öğrenmem lazımdı ve poligona gittim. Hiç beklemediğim bir şekilde yetenekli çıktım. Hedefleri vurdum ama çok korktum. Gerçek silahla atış yaptıktan sonra o gücü elime almak beni ürküttü, hep bırakmak istedim,” dedi. Kaya, çekimlerde ise gerçek silah kullanmadıklarını vurguladı, ancak yaşadığı bu tecrübeyle ilgili karışık duygularını paylaştı.

Hazal Kaya’nın etkileyici performansıyla dikkat çeken "Sorgu", 17 Ekim Perşembe günü 3. ve 4. bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.