Hazal Kaya: Nihal'in laneti geldi hasta oldum!

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay, geçen günlerde bir YouTube kanalına katıldı. Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakteri gibi bayılma hastalığı yaşadığını ifade etti. Atay'ın yorumu ise keyifli anlar yaşattı.

Hazal Kaya: Nihal'in laneti geldi hasta oldum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2024 16:43

İbrahim Selim'in sunduğu "Bu Gece" programına konuk olan oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarıyla ilgili detayları paylaştı. Programda, Hazal Kaya'nın birçok hastalığı olduğu ortaya çıktı ve bunlardan birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu açıklandı.

Kaya, yüksek binalara bakınca bayıldığını anlattı. Bir deneme yapmak için Nişantaşı'nda altı katlı bir binanın tepesine baktığını ve gerçekten bayıldığını itiraf etti.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakterinin bayılmasına atıfta bulunan Atay, "Nihal gerçekmiş" diyerek espri yaptı. Kaya da "Nihal'in laneti bana da geçmiş, bayılma hastası oldum" şeklinde açıklama yaptı.

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