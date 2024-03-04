Hazal Kaya: Nihal'in laneti geldi hasta oldum!

İbrahim Selim'in sunduğu "Bu Gece" programına konuk olan oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarıyla ilgili detayları paylaştı. Programda, Hazal Kaya'nın birçok hastalığı olduğu ortaya çıktı ve bunlardan birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu açıklandı.

Kaya, yüksek binalara bakınca bayıldığını anlattı. Bir deneme yapmak için Nişantaşı'nda altı katlı bir binanın tepesine baktığını ve gerçekten bayıldığını itiraf etti.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakterinin bayılmasına atıfta bulunan Atay, "Nihal gerçekmiş" diyerek espri yaptı. Kaya da "Nihal'in laneti bana da geçmiş, bayılma hastası oldum" şeklinde açıklama yaptı.