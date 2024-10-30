Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini anlattı: “Kilomu ve sağlığımı koruyorum”

Şu sıralar TOD platformunun yeni dizisi Sorgu ile ekranlara dönen Hazal Kaya, dizide canlandırdığı gözüpek polis Cihan Manoğlu karakteriyle de büyük beğeni topluyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarından bahseden Kaya, verdiği kiloları korumak için izlediği beslenme düzenini paylaştı. “Şeker hastalığıma ve düşük şekere uygun besleniyorum,” diyen ünlü oyuncu, sağlığına özen gösterdiğini belirtti.

Kaya, “Önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Yemekten önce sirke içiyorum. Bu, Antepliliğime uygun değil; hayattan aldığım zevkle örtüşmüyor ama bir şekilde bu düzeni tutturdum,” şeklinde konuşarak disiplinini vurguladı.