Hazal Kaya, "Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi?

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, önceki gün bir lansmanda bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, dikkat çeken bir cevap vererek gülümsemelere sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ali Atay'ın "Ben Leyla'mı buldum" açıklamasının ardından Hazal Kaya'ya yöneltilen bir soru üzerine oyuncu ilginç bir yanıt verdi. Basın mensuplarının "Siz de ben Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna Kaya, espriyle karşılık verdi.

Kaya, "İlk günden buldum. Senaryo toplantısı diye girdiğim evde kına gecesi yapıp, konuyu kapattım" yanıtını vererek gülümsemelere sebep oldu.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın samimi ve espri dolu sohbeti, basın mensupları ve hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Çiftin arasındaki tatlı atışmalar ve samimiyeti, takipçileri tarafından da olumlu şekilde yorumlandı.