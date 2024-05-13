Hazal Kaya itiraf etti: "Bir anlık cinnet diyelim"

Hazal Kaya, 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterini canlandırmıştı. Son zamanlarda Etiler'de eşiyle görüntülenen ünlü oyuncu, geçmişte verdiği radikal kararla ilgili açıklamalar yaptı.

Hazal Kaya itiraf etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2024 14:03

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve eşi Ali Atay, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, yeni saç imajı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya, yeni saç kesimiyle ilgili olarak "Keyifliyim ve mutluyum yeni halimden, bir anlık karardı, darlandım ve kestirdim, bir anlık cinnet diyelim." şeklinde konuştu. Oyuncu, ani kararının arkasında yaşadığı duygusal bir durumun olduğunu ima etti.

Ayrıca, gazetecilerin annesi Ayşegün Kaya'nın yaşadığı kiracı anlaşmazlığıyla ilgili haberleri hatırlatması üzerine Hazal Kaya, "Öyleymiş ben siz haber yapınca öğrendim, sıkıntılı bir durum olmuş ve gerilim yaşanmış, detayları anneme sorun." şeklinde cevap verdi.

Hazal Kaya'nın yeni saç kesimiyle ilgili açıklamaları ve annesinin yaşadığı anlaşmazlık hakkındaki tavrı, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun samimi ve içten açıklamaları, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı.

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