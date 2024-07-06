Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul'lu "Sorgu" dizisinden ilk kareler geldi

Karga 7 Pictures imzalı yeni dizi "Sorgu," izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturduğu dizinin senaryosu Nuray Uslu ve Milay Ezengin tarafından kaleme alınıyor. "Sorgu" dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle dikkat çekiyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş'ın paylaştığı dizi, her bölümünde izleyicilere “Bir gerçek kaç yalandan oluşur?” sorusunu sorduracak.

Dizinin konusu oldukça ilgi çekici: Sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu'nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası, Cihan'ın mesai arkadaşı ve aynı zamanda sorgu memuru olan Metin Yazıcı'ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça, Cihan ve Metin arasındaki derin aşk da büyük bir sınavdan geçecektir.

Çekimleri hızla devam eden "Sorgu" dizisi, yakında TOD platformunda izleyicilerle buluşacak. Dizinin yüksek merak unsuru ve güçlü oyunculuk performansları, şimdiden büyük bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor.