Hazal Kaya ile Ali Atay'ın aile saadeti!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın aile saadeti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2024 14:08

Magazin dünyasının sevilen çifti Hazal Kaya ve Ali Atay, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü çift, oğulları Fikret Ali ile birlikte alışveriş yapmak için geldikleri AVM'de adeta aile saadeti yaşadı.

Hazal Kaya ve Ali Atay, oğulları Fikret Ali ve kızları Leyla ile birlikte mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Görüntülendikleri sırada samimi tavırları ve mutlu halleriyle dikkat çeken çift, çocuklarıyla olan örnek aile tablosunu bir kez daha sergiledi.

Hazal Kaya, muhabirlerin kardeşler arasındaki ilişkileri sorması üzerine, "Normalde kardeşler arasında ufak tefek anlaşmazlıklar olur ama biz henüz yaşamadık. Hep iyi olmalarını isteriz" şeklinde açıklama yaptı. Ünlü çiftin çocuklarıyla olan ilişkisi ve aile içi uyumu, magazin dünyasında örnek bir çift olarak gösterili

Benzer Haberler
Vakıfbank 40.000 TL borç kapatma kredisi başladı! Bankadan yeni açıklama akşam üzeri geldi Vakıfbank 40.000 TL borç kapatma kredisi başladı! Bankadan yeni açıklama akşam üzeri geldi
Ziraat Bankası Müjdesi: 4000 TL Ödeme Başladı! TC Kimlik Son Rakamlarına Göre Bugün ve Yarın Dağıtılacak Ziraat Bankası Müjdesi: 4000 TL Ödeme Başladı! TC Kimlik Son Rakamlarına Göre Bugün ve Yarın Dağıtılacak
Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
Dilan Polat'ın lüks arabası 'Arka Sokaklar'da Dilan Polat'ın lüks arabası 'Arka Sokaklar'da
Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde Rıza Kocaoğlu sürprizi… Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde Rıza Kocaoğlu sürprizi…
Ata Demirer nasıl zayıfladı? Ameliyat oldu mu? Ata Demirer nasıl zayıfladı? Ameliyat oldu mu?
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?
  • 29-01-2024 10:24

Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?
  • 29-01-2024 10:16

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!
  • 26-01-2024 18:33

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
  • 01-02-2024 15:41

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu

Gaddar'a reyting şoku!
  • 27-01-2024 14:01

Gaddar'a reyting şoku!