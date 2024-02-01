Hazal Kaya ile Ali Atay'ın aile saadeti!

Magazin dünyasının sevilen çifti Hazal Kaya ve Ali Atay, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü çift, oğulları Fikret Ali ile birlikte alışveriş yapmak için geldikleri AVM'de adeta aile saadeti yaşadı.

Hazal Kaya ve Ali Atay, oğulları Fikret Ali ve kızları Leyla ile birlikte mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Görüntülendikleri sırada samimi tavırları ve mutlu halleriyle dikkat çeken çift, çocuklarıyla olan örnek aile tablosunu bir kez daha sergiledi.

Hazal Kaya, muhabirlerin kardeşler arasındaki ilişkileri sorması üzerine, "Normalde kardeşler arasında ufak tefek anlaşmazlıklar olur ama biz henüz yaşamadık. Hep iyi olmalarını isteriz" şeklinde açıklama yaptı. Ünlü çiftin çocuklarıyla olan ilişkisi ve aile içi uyumu, magazin dünyasında örnek bir çift olarak gösterili