Hazal Kaya hayranlarıyla dertleşti: 'Başımıza bir şey gelmeyecekse söyleyeceğim!'

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü. Daha önce üç kez taşınan ve bir yılda üçüncü evine yerleşen Kaya, yeniden taşınacaklarını duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu, Instagram üzerinden takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde, "Sizce biz yine ne yapıyor olabiliriz?" sorusunu sordu. Gelen cevaplara şaşıran Kaya, "Neredeyse herkes doğru bilmiş, inanamıyorum. Başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeceğim: Yine taşınıyoruz!" ifadeleriyle yeni taşınma sürecini duyurdu.

Kaya, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı evde çıkan yangın sonrası eşi Ali Atay ve çocuklarıyla birlikte geçici olarak Acarkent’te bir villaya taşınmıştı. Uzun bir arayışın ardından hayallerindeki evi bulup yerleşen çift, dekorasyon sürecinde de hayli zaman harcamıştı. Ancak Kaya, üçüncü evleriyle ilgili "Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazal Kaya, takipçileriyle sürekli iletişim halinde olmayı seviyor. Kaya'nın taşınma süreci hakkında yaptığı esprili açıklamalar, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Bakalım ünlü oyuncu, bu kez gönlüne göre bir ev bulabilecek mi? Hayranları, Kaya'nın yeni macerasını yakından takip ediyor.