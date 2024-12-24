Hazal Kaya hastaneden duyurdu: Ameliyat oldum!

Hazal Kaya Bel Fıtığından Kurtuldu: “Ağrısız Hayatıma Merhaba Dedim!”

Hazal Kaya hastaneden duyurdu: Ameliyat oldum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2024 09:00

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Hazal Kaya, yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı rahatsızlığına veda etti. 2008-2009 yıllarında, “Aşk-ı Memnu” dizisinin çekimleri sırasında başlayan bu sağlık problemi, uzun süre oyuncunun hayat kalitesini etkiledi.

Son dönemde artan ağrılar nedeniyle ameliyat kararı alan Hazal Kaya, operasyon sonrası sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi.

"Aşk-ı Memnu’da Tanıştık, Bugün Ayrıldık!"
Hastane odasından yaptığı paylaşımda Hazal Kaya, süreci şu sözlerle anlattı:
“2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile!”

Oyuncunun bu esprili paylaşımı, hem hayranlarından hem de meslektaşlarından büyük destek ve geçmiş olsun dilekleri aldı.

Hazal Kaya'ya yakın arkadaşı Selin Şekerci refakat etti.

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