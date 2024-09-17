Hazal Kaya, Edis konserinde kuliste böyle coştu!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz akşam Edis’in Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri izlemeye gitti. Konser boyunca enerjik haliyle dikkat çeken Kaya, sahne sonrası ünlü popçunun kulisini de ziyaret ederek tebrik etti.

Ancak asıl konuşulan, Hazal Kaya’nın kuliste Edis’in dansçılarıyla birlikte dans ettiği ve şarkı söylediği eğlenceli anlar oldu. Kaya’nın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve hayranlarından tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun enerjik ve samimi tavırlarını çok beğendi.