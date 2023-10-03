Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Hazal Kaya, Instagram hesabında 7.8 milyon takipçisiyle birlikte doğum gününü kutladı ve paylaşımında şu sözlere yer verdi:



"Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat; hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hoooop diye sıyrılıp, 'Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. ADHD, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene 'oh beee' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz."