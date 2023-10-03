Advert

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. 1 Ekim'de 33 yaşına giren Hazal Kaya, doğum gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı bir mesajla kutladı.

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya, Instagram hesabında 7.8 milyon takipçisiyle birlikte doğum gününü kutladı ve paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat; hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hoooop diye sıyrılıp, 'Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. ADHD, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene 'oh beee' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz."

Benzer Haberler
Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım' Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım'
Yeni evini paylaştı! Fulya Zenginer'in cam tavanlı apartman dairesi Yeni evini paylaştı! Fulya Zenginer'in cam tavanlı apartman dairesi
Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Sürpriz doğum günü paylaşımı Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Sürpriz doğum günü paylaşımı
Çağla Şıkel o soruyu duyunca şoke oldu! Çağla Şıkel o soruyu duyunca şoke oldu! "Ya ben geri zekalı mıyım?"
Davayı kazanan Hadise'den göndermeli poz! Davayı kazanan Hadise'den göndermeli poz! "Bircan ve Seren çıldırıyordur"
Zeynep Bastık'tan ayna pozları! Zeynep Bastık'tan ayna pozları!
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?