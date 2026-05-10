Hazal Filiz Küçükköse’den Şaşırtan İtiraf! “Merkür Retrosu Yüzünden Proje Reddettim”

Hazal Filiz Küçükköse, katıldığı bir etkinlikte kariyer planlarından özel hayatına, astrolojiye bakışından yeni projelerine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun özellikle Merkür retrosu ile ilgili sözleri magazin gündeminde fazlasıyla konuşuldu.

Kariyerinde Yeni Dönem Hazırlığı

“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayıp akıllara kazınan Hazal Filiz Küçükköse, yeni projeler için hazırlık yaptığını belirtti. Oyunculuk kariyerinde kendini geliştirmek istediğini söyleyen Küçükköse, bu süreçte sesine de yatırım yapacağını açıkladı.

Şan dersleri almayı planladığını dile getiren oyuncu, kendi sesiyle ilgili oldukça samimi ifadeler kullandı. “Güvenmeyi çok isterdim ama idare eder.” sözleriyle dikkat çekerek kendini geliştirme konusunda kararlı olduğunu da vurguladı.

Özel Hayatında Net Tavır

Etkinlikte özel hayatına dair soruları da yanıtlayan oyuncu, geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili oldukça net bir duruş sergiledi. Küçükköse, “Kafanda bitirdiysen kalbinde de bitirirsin.” diyerek duygusal anlamda geçmişi geride bıraktığını ifade etti.

Ünlü oyuncunun bu sözleri, hayranları tarafından olgun ve güçlü bir duruş olarak yorumlandı. Sosyal medya paylaşımlarında Küçükköse’nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Merkür Retrosu İtirafı Şaşırttı

Etkinlikteki konuşmalar arasında en dikkat çekici bölüm ise Küçükköse’nin astrolojiyle ilgili açıklamaları oldu. Gökyüzü hareketlerine ilgi duyduğunu, özellikle Merkür retrosu ve Ay boşluğu dönemlerini yakından takip ettiğini belirtti.

Bu dönemlerde kararlarına daha dikkat ettiğini ifade eden Küçükköse, geçmişte bazı projeleri de bu etkiler nedeniyle reddettiğini ilk kez açıkladı. Bu itiraf, magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Projeleri Geri Çevirmemde Etkili Oldu

Ünlü oyuncu, kariyerine dair bazı seçimlerinde astrolojik etkilerin rol oynadığını söyleyerek özellikle yoğun dönemlerde daha temkinli davrandığını ifade etti. Bu açıklama, sosyal medyada tartışma yaratırken bazı kullanıcılar bu yaklaşımı destekledi bazıları ise açıklamaları şaşkınlıkla karşıladı.