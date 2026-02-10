Hazal Filiz Küçükköse'den Doğum Gününde Radikal Karar: "Gereksizleri Çıkarıyorum!"

Ekranların sevilen yüzü Hazal Filiz Küçükköse, yeni yaşını Kuruçeşme’de bir arkadaşıyla birlikte kutladı. 38. yaşına giren güzel oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını üflerken hayatına dair radikal kararlar aldığını açıkladı.

"Gereksiz Kişileri Çıkarıyorum"

Yeni yaşıyla birlikte bir arınma sürecine girdiğini belirten Küçükköse, çevresindeki insan trafiğini azaltacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Hayatımdaki gereksiz kişileri çıkarmaya karar verdim. İnsan çevresini seçebilmeli, bence böylesi daha güzel oluyor. Aşk da dahil olmak üzere birçok şey diledim. Umarım her şey gönlümce olur.”

Güzel oyuncunun bu "temizlik" mesajı, magazin dünyasında "Hayatında birilerine gönderme mi yaptı?" sorularını akıllara getirdi.

Yeni Yaşta Aşk Dileği

Bir süredir kalbi boş olan Hazal Filiz Küçükköse, yeni yaş dilekleri arasına aşkı da eklemeyi ihmal etmedi. Hem kariyerinde hem de özel hayatında huzurlu bir dönem geçirmek istediğini belirten oyuncu, sade kutlamasıyla dikkat çekti.

Hazal Filiz Küçükköse'nin Unutulmaz Projeleri

38 yaşına basan oyuncu, bugüne kadar pek çok başarılı yapımla izleyici karşısına çıkmıştı:

Kara Sevda (Zeynep Soydere)

Zemheri (Berrak)

Bir Peri Masalı (Neslihan Köksal)

Üvey Anne (Serap)



