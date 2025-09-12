Hazal Çağlar ve Samet Akaydın Tatilde Aşk Tazeliyor

Hazal Çağlar ve Samet Akaydın, yaz tatilinde aşk tazeledi. Çiftin deniz, güneş ve eğlence dolu tatil kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Çağlar ve Samet Akaydın Tatilde Aşk Tazeliyor
Yayın Tarihi : 12-09-2025 09:24

Haziran ayında nişanlanan milli futbolcu Samet Akaydın ile başarılı oyuncu Hazal Çağlar, yazın son günlerini tatil beldesinde geçiriyor. İkilinin paylaşımları kısa sürede hayranlarının ilgi odağı oldu.

Yazın Keyfini Birlikte Çıkardılar

Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile ekranların sevilen ismi Hazal Çağlar, evlilik yolundaki ilk adımlarını haziran ayında atmış ve nişanlanmıştı. Çift, yoğun tempodan uzaklaşıp birlikte zaman geçirmek için tatilde buluştu. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Tekne Turu ve Mağara Pozu

Çift tatilde romantik bir tekne turuna çıktı. Hazal Çağlar, tur sırasında nişanlısı Samet Akaydın’a mağarada verdiği pozla takipçilerini büyüledi. Çiftin samimi görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal Medyada Eğlenceli Anlar

Hazal Çağlar yalnızca romantik anları değil, eğlenceli anları da takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, Samet Akaydın ile yaptıkları tavla maçında kazandığı anı da sosyal medya hesabında yayımladı. Çiftin bu paylaşımları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Evliliğe Doğru

Haziran ayında aileleriyle birlikte nişanlanan Hazal Çağlar ve Samet Akaydın’ın mutlu birliktelikleri, evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çiftin tatil pozları, hem aşklarını hem de keyifli birlikteliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

