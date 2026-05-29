Kazım Koyuncu’yu Cem Yiğit Üzümoğlu Canlandıracak!

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Kazım Koyuncu’nun hayatı sinema filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Kâzım” adını taşıyan yapım sanatçının hem müzik yolculuğunu hem kısa ama derin iz bırakan yaşamını konu alacak. Proje şimdiden büyük merak uyandırdı.

Yönetmen Koltuğunda Özcan Alper

Filmin yönetmenliğini Kazım Koyuncu’nun hemşehrisi olan Özcan Alper üstleniyor. Uzun süredir bu projeye hazırlandığını belirten Alper geçmişte yaptığı açıklamalarda böyle bir hikâyeye yaklaşmanın kolay olmadığını dile getirmişti. Yönetmen bir sanatçının hayatını anlatırken zamanın önemine dikkat çekmişti.

Kazım’ı Cem Yiğit Üzümoğlu Canlandıracak

Filmin en çok konuşulan detayı ise başrol oyuncusu oldu. Başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu “Şair Ceketli Çocuk” lakaplı Kazım Koyuncu’ya hayat verecek. Üzümoğlu rol için yoğun bir hazırlık sürecine girdi ve şan dersleri almaya başladı.

Yapım ekibi Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya fiziksel olarak daha çok benzemesi için özel makyaj teknikleri kullanacak. Oyuncu hem Karadeniz müziğinin ruhunu yakalamak hem karakterin iç dünyasını doğru yansıtmak için uzun bir hazırlık döneminden geçiyor. Bu süreçte şan eğitimi de programın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Senaryo Güçlü Bir Ekipten

Filmin senaryosunda Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in imzası bulunuyor. Hikâyenin duygusal yönünü öne çıkaran ekip Kazım Koyuncu’nun yaşamını yalnızca bir biyografi olarak değil aynı zamanda bir kültür hikâyesi olarak ele alıyor.

Çekimler Yaz Aylarında Başlıyor

Oyuncu görüşmeleri devam ederken filmin bu yaz çekime girmesi planlanıyor. Yapım ekibi Karadeniz atmosferini en gerçek haliyle yansıtmak için özel mekânlarda çalışma yürütüyor. Film tamamlandığında Kazım Koyuncu’nun müzikle yoğrulmuş yaşamı sinema perdesine taşınmış olacak.