Bahar Candan’ın Zor Günü! Nihal Candan’ı Mezarında Andı

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ablası Nihal Candan’ı mezarı başında andı. Ziyaret sırasında duygularına hâkim olamayan Candan mezar başında gözyaşlarına boğuldu. O anlar çevrede bulunanları da derinden etkiledi.

Bahar Candan’dan Dikkat Çeken Anma

Nihal Candan uzun süre mücadele ettiği anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran’da yaşamını yitirmişti. Bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Candan’ın vefatı hem ailesini hem sevenlerini derinden sarsmıştı.

Ablasının kaybının ardından sık sık paylaşımlar yapan Bahar Candan bu kez mezar ziyaretiyle gündeme geldi. Yanında kız kardeşiyle birlikte mezarlığa giden Candan ablasının kabrinde uzun süre vakit geçirdi.

Mezar Başında Gözyaşları Sel Oldu

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Bahar Candan ablasının mezarına sarılarak uzun süre ağladı. Kız kardeşi de ona eşlik ederken mezarlıkta yaşanan bu anlar hüzünlü bir atmosfer oluşturdu. Görgü tanıkları Candan’ın zaman zaman kendini zor toparladığını aktardı.

Sosyal Medyada Yankı Uyandıran Paylaşım

Bahar Candan, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Ablasına duyduğu özlemi sık sık dile getiren Candan’ın mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri hem destek mesajları paylaştı hem aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Candan geçmişte de ablasına olan özlemini farklı şekilde ifade etmişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan lazer çalışmasıyla “Nihal Candan” isminin yazılması sosyal medyada büyük ses getirmişti. Bu girişim de o dönemde çok konuşulmuştu.

Sevenlerinden Destek Mesajları

Mezar ziyaretinin ardından Bahar Candan’a çok sayıda destek mesajı geldi. Kullanıcılar yaşadığı acıyı paylaştıklarını belirterek Candan ailesine sabır diledi. Yaşanan bu ziyaret sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.