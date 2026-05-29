Aleyna Tilki: “Harçlık Geliyor” Dedi Sosyal Medya Karıştı!

Aleyna Tilki bayram paylaşımıyla hayranlarına “IBAN gönderin harçlık yolluyorum” deyince sosyal medya karıştı, paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Yayın Tarihi : 29-05-2026 20:09

Aleyna Tilki bu kez yaptığı sıra dışı bayram paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabından takipçilerinin bayramını kutlayan genç şarkıcı mesajının devamında hayranlarına yaptığı çağrıyla sosyal medyada büyük bir hareketlilik başlattı. Tilki’nin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

“IBAN Atın Harçlık Geliyor” Sözleri Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı ATFC olarak bilinen Aleyna Tilki Fan Kulübü üyelerine seslenerek dikkat çekici bir istekte bulundu. “Tüm ATFC bana DM’den IBAN atsın, bayram harçlığınız geliyor” ifadelerini kullanan Tilki hayranlarını hem şaşırttı hem heyecanlandırdı. Paylaşımın ardından çok sayıda takipçi DM üzerinden banka bilgilerini göndermeye başladı.

Sosyal Medyada Yoğun Etkileşim

Tilki’nin bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar arasında esprili yorumlar yapılırken bazı takipçiler ise ünlü şarkıcının bu hareketini “alışılmışın dışında bir bayram jesti” olarak değerlendirdi. Paylaşımın altı kısa süre içinde IBAN mesajlarıyla dolup taştı.

Eski Açıklaması Yeniden Hatırlandı

Aleyna Tilki’nin bu paylaşımı yıllar önce verdiği bir röportajı da yeniden gündeme taşıdı. Genç şarkıcı o dönem “Çok sağlam harçlık toplarım” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklama hayranları tarafından şimdi yapılan hamleyle bir kez daha hatırlandı ve sosyal medyada nostaljik yorumlara neden oldu.

Tilki Yine Gündemin Merkezinde

Sık sık yaptığı çıkışlarla magazin dünyasında adından söz ettiren Aleyna Tilki bu paylaşımıyla yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hayranlarıyla kurduğu bu sıra dışı iletişim sosyal medyada hem eğlenceli hem şaşırtıcı bir etki yarattı. Tilki’nin ilerleyen günlerde bu kampanyaya nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

