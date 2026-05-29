Lewis Hamilton ve Kim Kardashian Evlilik Kararıyla Dünyayı Şaşırttı

Formula 1’in efsane ismi Lewis Hamilton ile reality şov dünyasının en güçlü figürlerinden Kim Kardashian son günlerde magazin kulislerinin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. Yaklaşık beş aydır birlikte oldukları konuşulan ikilinin ilişkisini evlilikle taçlandıracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Tatilde Gelen Evlilik Kararı

Çifte yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Hamilton ve Kardashian şu sıralar aileleri ve çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Yoğun tempodan uzak bu kaçışın sadece dinlenme amacı taşımadığı aynı zamanda önemli kararların da burada şekillendiği konuşuluyor. İkilinin evlilik fikrini bu tatilde netleştirdiği iddiası magazin basınında geniş yankı buldu.

Paris’te Görkemli Bir Düğün Planı

Düğün için seçilen şehir ise ayrı bir heyecan yarattı. İddialara göre çift romantizmiyle ünlü Paris’te dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Şehirde yapılacak organizasyonun son derece lüks ve görkemli olacağı davetliler arasında spor, moda ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismin yer alacağı öne sürülüyor. Paris’in simge mekanlarından birinde gerçekleşmesi beklenen tören için hazırlıkların şimdiden başladığı konuşuluyor.

Aileler ve Çocuklar Süreçte Aktif Rol Alıyor

Hamilton ve Kardashian’ın ilişkisini sadece iki kişiyle sınırlı tutmadığı ailelerinin de sürece dahil olduğu belirtiliyor. Çiftin çocuklarıyla birlikte verdikleri bu kararı daha sağlam bir zemine oturttuğu ifade ediliyor. Özellikle aile uyumunun evlilik planını hızlandıran en önemli etkenlerden biri olduğu iddialar arasında.

Magazin Dünyasında Büyük Yankı

İlişkinin kısa sürede evlilik aşamasına gelmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranlar iki farklı dünyanın yıldızlarının bir araya gelmesini sürpriz olarak değerlendirirken bazı kullanıcılar ise bu aşkın uzun soluklu olup olmayacağını tartışmaya başladı. Tüm gözler şimdi çiftin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.