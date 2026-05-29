Buse Terim ile Batu Son Aşkı Büyüyor!

Buse Terim özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminin merkezine yerleşti. Uzun süredir Batu Son ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Terim sevgilisiyle çekildiği romantik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi topladı. Ünlü ismin “Bazı kavuşmalar yaşandı” notu ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ayrılıktan Sonra Yeni Bir Sayfa

35 yaşındaki Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile olan 10 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir ilişkiye adım atmıştı. Bu sürecin ardından kalbini Batu Son’a açan Terim sosyal medya paylaşımlarıyla da yeni aşkını zaman zaman gözler önüne seriyor.

Hasret Bitti, Paylaşım Geldi

Bir süredir şehir dışında olduğu bilinen Terim dönüşünün ardından sevgilisiyle buluştu. Çerçeve içine alınmış özel bir kareyi paylaşarak duygularını sade ama etkileyici bir cümleyle ifade etti. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri ise ünlü ismin romantik karelerine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada en çok “Aşk bacayı fena sarmış” yorumları dikkat çekti.

“Hayat Güzel Akıyor” Mesajı

Buse Terim daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda da ilişkisine dair ipuçları vermişti. “Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde” sözleriyle mutluluğunu dile getiren Terim hayatında yeni ve huzurlu bir dönemde olduğunu ifade etmişti.

Sevgililer Günü planlarını anlatırken de sakin ve romantik bir akşam yemeği tercih edeceklerini söylemişti. Gösterişten uzak bu yaklaşım çiftin uyumunu bir kez daha ortaya koymuştu.

“Özelimi Çok Paylaşmak İstemiyorum”

Terim ilişkisini göz önünde yaşamamayı tercih ettiğini de sık sık vurguluyor. Özel hayatını kontrollü paylaşan ünlü isim “Hayat devam ediyor ve çok güzel ilerliyor” sözleriyle mutluluğunu özetliyor.

Son paylaşımında ise duygularını daha şiirsel bir dille ifade eden Terim sevgisine dair romantik cümleleriyle takipçilerinin beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu aşk dolu kareyi “yeni dönemin en çok konuşulan paylaşımlarından biri” olarak yorumladı.