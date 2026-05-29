Erol Evgin’den Duygusal İtiraf! Çiğdem Talu’yu Kalbinde Yaşatıyor

Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından Çiğdem Talu vefatının 43. yılında bir kez daha anıldı. Henüz 44 yaşındayken hayatını kaybeden usta isim ardında bıraktığı kült şarkılarla müzik tarihine damgasını vururken sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam etti.

Erol Evgin’den Duygusal Paylaşım

Talu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Erol Evgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. “İşte Öyle Bir Şey” ve “Sevdan Olmasa” gibi efsane eserlerin mimarını anan Evgin “Hatıran taptaze” sözleriyle vefasını bir kez daha gösterdi. Paylaşım kısa sürede müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Efsane İş Birliğinin Hikâyesi

Çiğdem Talu müzik yolculuğuna öğretmenlik yaptığı yıllarda başladı. Yazdığı ilk sözler kısa sürede dikkat çekti ve Türk popunun önemli isimlerinin kapısını araladı. Nilüfer, Yeliz, Füsun Önal ve Zerrin Özer gibi birçok sanatçıya unutulmaz eserler kazandırdı.

1970’li yıllarda besteci Melih Kibar ile kurduğu yaratıcı ortaklık ise Türk pop müziğinde bir dönüm noktası oldu. Bu ikili dönemin ruhunu taşıyan sayısız şarkıya imza atarak geniş kitlelere ulaştı.

“İşte Öyle Bir Şey” ile Gelen Büyük Çıkış

Erol Evgin için yazılan “İşte Öyle Bir Şey” şarkısı, Talu’nun kariyerinde özel bir yer edindi. Bu eser hem Evgin’in müzik yolculuğunu güçlendirdi hem Talu’nun adını daha geniş kitlelere taşıdı. Ardından gelen “Sevdan Olmasa” gibi şarkılar ise bu başarının devamı oldu.

Müziğe Bırakılan Ölümsüz Miras

1983 yılında hayata veda eden Çiğdem Talu kısa yaşamına rağmen Türk müziğinde derin bir iz bıraktı. Onun eserleri yıllar içinde farklı sanatçılar tarafından yeniden seslendirilerek yaşamaya devam etti. 2006 yılında hazırlanan saygı albümü de bu mirasın en önemli göstergelerinden biri oldu.

Erol Evgin’in “Hatıran taptaze” mesajı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. Müzikseverler Talu’nun eserlerini yeniden hatırlarken usta söz yazarına duyulan özlem bir kez daha ortaya çıktı.