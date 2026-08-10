Haysiyet Setinden İlk Kare Geldi! Doğukan Güngör be Merih Öztürk'lü Selfie Sosyal Medyayı Salladı

Kanal D'nin Eylül ayında izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Süreç Film imzalı iddialı dizisi Haysiyet cephesinde çekimler tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'un tarihi ve nostaljik semtlerinden Balat'ta seti devam eden dizinin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Merih Öztürk, setten birlikte ilk pozlarını verdi. İkilinin neşeli ve uyumlu halleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Mehmet Ve Simay Partnerliği Şimdiden Çok Konuşuluyor
Projede Mehmet karakterine hayat verecek olan Doğukan Güngör ile Simay rolünü canlandıracak olan Merih Öztürk'ün set molasında çekip paylaştığı ilk selfie dizideki enerjilerini ve ekran uyumlarını gözler önüne serdi. Öztürk'ün rol arkadaşı Güngör'ü etiketleyerek paylaştığı fotoğraf, ikilinin hayranlarından yoğun beğeni ve yorum topladı. Kamera önündeki yakaladıkları kimya şimdiden sosyal medyada gündem olan ikili, izleyicinin diziye olan merakını ve beklentisini iyice artırdı.
Eylül Ayında Kanal D Ekranlarında Yıldızlar Geçidi
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Haysiyet güçlü ve çatışmalı hikayesinin yanı sıra dev oyuncu kadrosuyla da yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayın maratonuna başlayacak olan dizinin kadrosunda şu ünlü isimler yer alıyor:
Kerem Alışık
Doğukan Güngör
Reha Özcan
Merih Öztürk
Burak Çelik
Gökberk Yıldırım
Orkun Can İzan
Asır Gündoğdu
Aybüke Yılmaz
Elifcan Ongurlar
Berfin Kıymaz
Nizam Namidar
Gülçin Hatıhan
Ayça Varlıer
Ceren Kesim
Ecem Koca
Doruk Miraç Günaydın
Hilal Kuvvet
Nergis Öztürk