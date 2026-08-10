Haysiyet Setinden İlk Kare Geldi! Doğukan Güngör be Merih Öztürk'lü Selfie Sosyal Medyayı Salladı

Kanal D'nin Eylül ayında izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Süreç Film imzalı iddialı dizisi Haysiyet cephesinde çekimler tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'un tarihi ve nostaljik semtlerinden Balat'ta seti devam eden dizinin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Merih Öztürk, setten birlikte ilk pozlarını verdi. İkilinin neşeli ve uyumlu halleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Ve Simay Partnerliği Şimdiden Çok Konuşuluyor

Projede Mehmet karakterine hayat verecek olan Doğukan Güngör ile Simay rolünü canlandıracak olan Merih Öztürk'ün set molasında çekip paylaştığı ilk selfie dizideki enerjilerini ve ekran uyumlarını gözler önüne serdi. Öztürk'ün rol arkadaşı Güngör'ü etiketleyerek paylaştığı fotoğraf, ikilinin hayranlarından yoğun beğeni ve yorum topladı. Kamera önündeki yakaladıkları kimya şimdiden sosyal medyada gündem olan ikili, izleyicinin diziye olan merakını ve beklentisini iyice artırdı.

Eylül Ayında Kanal D Ekranlarında Yıldızlar Geçidi

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Haysiyet güçlü ve çatışmalı hikayesinin yanı sıra dev oyuncu kadrosuyla da yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayın maratonuna başlayacak olan dizinin kadrosunda şu ünlü isimler yer alıyor:

Kerem Alışık

Doğukan Güngör

Reha Özcan

Merih Öztürk

Burak Çelik

Gökberk Yıldırım

Orkun Can İzan

Asır Gündoğdu

Aybüke Yılmaz

Elifcan Ongurlar

Berfin Kıymaz

Nizam Namidar

Gülçin Hatıhan

Ayça Varlıer

Ceren Kesim

Ecem Koca

Doruk Miraç Günaydın

Hilal Kuvvet

Nergis Öztürk