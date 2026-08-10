Ata Demirer'den Şeflere Taş Çıkartan Bulgur Pilavı Tarifi: Ustalardan Yorum Yağdı!

Ata Demirer ahtapotlu bulgur pilavı tarifiyle şeflere taş çıkarttı. Fatih Tutak ve Mehmet Yalçınkaya'dan ünlü komedyene yorum yağdı.

Ata Demirer'den Şeflere Taş Çıkartan Bulgur Pilavı Tarifi: Ustalardan Yorum Yağdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 16:58

Ekranların ve sahnelerin sevilen ismi, ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini hem güldürdü hem de iştahları kabarttı. Mutfaktaki maharetlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Demirer bu kez Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bulgur pilavını ahtapotla yeniden yorumladı. Ünlü komedyenin gastronomi şovuna dönüştürdüğü paylaşımına usta şeflerden de yorum yağdı.

Mutfak tezgahının başına "Yine bir yemek macerası" sözleriyle geçen Ata Demirer geleneksel bulgur pilavına kattığı deniz mahsullü yorumu adım adım kayda aldı. Tencereye önce ahtapot suyunu ilave eden ünlü isim ardından taze domatesleri ve salçayı ekledi. Salçanın önemine değinen Demirer "Domates güzel ama her zaman domates salçası eklemek lazım" diyerek püf noktasını paylaştı.

Bulgur pişme aşamasına gelip suyunu yarı yarıya çektiğinde önceden hazırladığı ahtapot parçalarını tencereye dahil eden sanatçı "Diğer yarıyı da bununla birlikte çeksinlezzetler birbirine geçsin" diyerek pişirme işlemine devam etti. Deniz ürünlerinin baskın aromasına karşı dengeleyici bir dokunuş yapmayı da ihmal etmeyen Demirer yemeğe mutlaka rendelenmiş limon kabuğu eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Michelin Yıldızlı Şef Fatih Tutak'a Esprili Gönderme

Görsel şöleni tamamladıktan sonra tabağın kenarındaki sunum detayını gösteren Demirer Türkiye gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiren Michelin yıldızlı ünlü şef Fatih Tutak'a esprili bir dille göndermede bulundu. Videonun finalinde tabağın kenarını işaret eden ünlü oyuncu "Orası Fatih Tutak noktası... Michelin... Onu gördüğün zaman Ah Michelin, Michelin" ifadelerini kullanarak takipçilerini kahkahaya boğdu.

Usta Şeflerden Tam Not Geldi

Ata Demirer'in mutfaktaki yeteneğini mizahıyla birleştirdiği video kısa sürede binlerce beğeni toplarken gastronomi dünyasının dev isimleri de paylaşıma kayıtsız kalmadı:

Fatih Tutak: "Afiyet olsun abi son dokunuş güzel olmuş"

Mehmet Yalçınkaya (MasterChef): "Son dokunuş fena. Limona dikilmiş çiçek."

Benzer Haberler
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!