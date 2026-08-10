Ata Demirer'den Şeflere Taş Çıkartan Bulgur Pilavı Tarifi: Ustalardan Yorum Yağdı!

Ekranların ve sahnelerin sevilen ismi, ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini hem güldürdü hem de iştahları kabarttı. Mutfaktaki maharetlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Demirer bu kez Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bulgur pilavını ahtapotla yeniden yorumladı. Ünlü komedyenin gastronomi şovuna dönüştürdüğü paylaşımına usta şeflerden de yorum yağdı.



Mutfak tezgahının başına "Yine bir yemek macerası" sözleriyle geçen Ata Demirer geleneksel bulgur pilavına kattığı deniz mahsullü yorumu adım adım kayda aldı. Tencereye önce ahtapot suyunu ilave eden ünlü isim ardından taze domatesleri ve salçayı ekledi. Salçanın önemine değinen Demirer "Domates güzel ama her zaman domates salçası eklemek lazım" diyerek püf noktasını paylaştı.

Bulgur pişme aşamasına gelip suyunu yarı yarıya çektiğinde önceden hazırladığı ahtapot parçalarını tencereye dahil eden sanatçı "Diğer yarıyı da bununla birlikte çeksinlezzetler birbirine geçsin" diyerek pişirme işlemine devam etti. Deniz ürünlerinin baskın aromasına karşı dengeleyici bir dokunuş yapmayı da ihmal etmeyen Demirer yemeğe mutlaka rendelenmiş limon kabuğu eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Michelin Yıldızlı Şef Fatih Tutak'a Esprili Gönderme

Ata Demirer, ahtapotlu bulgur pilavı yaptığı anları paylaştı.



"Şu an bulgurlarda panik var. Yanmayacaksınız, suyunuz hiç bitmeyecek. Ben varım." pic.twitter.com/NLfrxPPKlX — Populicc (@populicc) August 9, 2026

Görsel şöleni tamamladıktan sonra tabağın kenarındaki sunum detayını gösteren Demirer Türkiye gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiren Michelin yıldızlı ünlü şef Fatih Tutak'a esprili bir dille göndermede bulundu. Videonun finalinde tabağın kenarını işaret eden ünlü oyuncu "Orası Fatih Tutak noktası... Michelin... Onu gördüğün zaman Ah Michelin, Michelin" ifadelerini kullanarak takipçilerini kahkahaya boğdu.

Usta Şeflerden Tam Not Geldi





Ata Demirer'in mutfaktaki yeteneğini mizahıyla birleştirdiği video kısa sürede binlerce beğeni toplarken gastronomi dünyasının dev isimleri de paylaşıma kayıtsız kalmadı:

Fatih Tutak: "Afiyet olsun abi son dokunuş güzel olmuş"

Mehmet Yalçınkaya (MasterChef): "Son dokunuş fena. Limona dikilmiş çiçek."