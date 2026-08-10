Ajda Pekkan'dan 25 Bin Dolarlık "Gençlik İksiri" İddiasına Kahkahalı Cevap!

Ajda Pekkan, Tayland'dan 25 bin dolarlık gençlik iksiri getirttiği iddialarına kahkahayla yanıt verdi. Süperstar ucuz ve basit gençlik sırrını paylaştı.

Ajda Pekkan'dan 25 Bin Dolarlık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 17:05

Türk pop müziğinin zamansız ikonu, Süperstar Ajda Pekkan Harbiye konserlerindeki enerjisi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın Elele dergisindeki köşesinde kaleme aldığı iddialar ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzak Doğu'dan şişesi 25 bin dolara özel bir "gençlik iksiri" getirttiği öne sürülen usta sanatçı, hakkındaki bu lüks söylentilere kahkahalarla yanıt vererek gerçek gençlik sırrını açıkladı.

"25 Bin Dolarlık Tayland İksiri" İddiası Gündemi Salladı

Müge Dağıstanlı'nın yazısına göre adı saklı ünlü bir isim gece yarısı Dağıstanlı'ya attığı mesajda Ajda Pekkan'ın Tayland'dan özel bir gençlik iksiri getirttiğini, dünya starlarının da kullandığı bu iksirin şişesinin 25 bin dolar olduğunu iddia ederek bu sırrı öğrenmesini istedi.

Söz konusu iddiaları duyunca kahkahalarını tutamayan Süperstar ulaşılmaz ve aşırı pahalı yöntemlerden uzak durduğunu belirterek şu yanıtı verdi:

"Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz: Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim."

Gizemli Ünlü İkna Olmadı, Süperstar Zihnini De Zinde Tutuyor

Süperstar'ın bu derece pratik ve uygun fiyatlı formülüne ikna olmayan gizemli ünlünün "Pekmezle limonla olacak iş mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemediği aktarıldı.

Öte yandan Ajda Pekkan'ın sadece fiziksel görünümüne değil, zihinsel sağlığına da büyük önem verdiği ortaya çıktı. Usta sanatçının zihnini dinamik tutmak adına ayda 4 kitap bitirdiği, bol bol puzzle yaptığı ve teknolojiyi yakından takip ederek "Sosyal medyayı çözdüm" dediği öğrenildi.

Benzer Haberler
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!