Ajda Pekkan'dan 25 Bin Dolarlık "Gençlik İksiri" İddiasına Kahkahalı Cevap!

Türk pop müziğinin zamansız ikonu, Süperstar Ajda Pekkan Harbiye konserlerindeki enerjisi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın Elele dergisindeki köşesinde kaleme aldığı iddialar ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzak Doğu'dan şişesi 25 bin dolara özel bir "gençlik iksiri" getirttiği öne sürülen usta sanatçı, hakkındaki bu lüks söylentilere kahkahalarla yanıt vererek gerçek gençlik sırrını açıkladı.

"25 Bin Dolarlık Tayland İksiri" İddiası Gündemi Salladı

Müge Dağıstanlı'nın yazısına göre adı saklı ünlü bir isim gece yarısı Dağıstanlı'ya attığı mesajda Ajda Pekkan'ın Tayland'dan özel bir gençlik iksiri getirttiğini, dünya starlarının da kullandığı bu iksirin şişesinin 25 bin dolar olduğunu iddia ederek bu sırrı öğrenmesini istedi.

Söz konusu iddiaları duyunca kahkahalarını tutamayan Süperstar ulaşılmaz ve aşırı pahalı yöntemlerden uzak durduğunu belirterek şu yanıtı verdi:

"Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz: Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim."

Gizemli Ünlü İkna Olmadı, Süperstar Zihnini De Zinde Tutuyor

Süperstar'ın bu derece pratik ve uygun fiyatlı formülüne ikna olmayan gizemli ünlünün "Pekmezle limonla olacak iş mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemediği aktarıldı.

Öte yandan Ajda Pekkan'ın sadece fiziksel görünümüne değil, zihinsel sağlığına da büyük önem verdiği ortaya çıktı. Usta sanatçının zihnini dinamik tutmak adına ayda 4 kitap bitirdiği, bol bol puzzle yaptığı ve teknolojiyi yakından takip ederek "Sosyal medyayı çözdüm" dediği öğrenildi.