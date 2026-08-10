Cihangir Ceyhan Kural Bozdu! 7 Yıllık Eşini İlk Kez Paylaştı

Yargı ve Dengeler: Biri Olmak gibi başarılı yapımlardaki etkileyici performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan bu kez sergilediği oyunculukla değil, gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla gündeme geldi. 2019 yılında hayatını Fatma Ceyhan ile birleştiren başarılı isim evliliğinin başından bu yana sosyal medyada koruduğu gizlilik kuralını ilk kez bozdu.

Yıllar Sonra Gelen İlk Aile Pozu Ve Romantik Kutlama

Özel yaşamını basın ve sosyal medya mecralarından uzakta yaşamayı tercih eden Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceyhan'ın doğum gününe özel romantik bir sürpriz yaptı. Yıllardır eşiyle yan yana çekilmiş tek bir karesini dahi paylaşmayan yakışıklı oyuncu birlikte çekildikleri son derece samimi ve neşeli bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Böylece ünlü oyuncu evliliğinde ilk kez eşinin yüzünü gösteren özel bir paylaşım yapmış oldu.

Fotoğrafın altına "En güzel yaşlara beraberce sevgilim" duygusal notunu düşen Ceyhan romantik mesajıyla eşinin yeni yaşını kutladı. Ekranlardaki sert ve iddialı karakterleriyle tanınan ünlü ismin bu naif jesti takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Oyuncunun bu nadir paylaşımı özel hayatını gizli tutma hassasiyetini yakından bilen hayranları ve magazin dünyası tarafından kısa sürede yoğun ilgi görerek beğeni ve tebrik yorumları yağmuruna tutuldu.