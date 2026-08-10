Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bir dönemin ekran klasiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu aile komedilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın efsanevi karakteri Şükrü'ye hayat veren Şükrü Koruyucu, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in annesinin cenaze töreninde objektiflere takılan usta oyuncunun son hali, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Yıllar içindeki değişimi gören izleyiciler, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti.

Efsane Kadro Ve Çaycı Hüseyin - Şükrü İkilisi

İlk kez 2002 yılında izleyiciyle buluşan, 9 sezon boyunca 500'ü aşkın bölümle milyonları ekran başına kitleyen Çocuklar Duymasın; Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç ve Alpaslan Özmol gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla hafızalara kazındı. Dizinin en çok güldüren sahnelerine imza atan isimlerin başında ise Alpaslan Özmol'un canlandırdığı Çaycı Hüseyin ile onun vefalı dostu Şükrü geliyordu.

Şükrü Koruyucu'nun sakin ve neşeli yapısıyla Hüseyin'in bitmek bilmeyen fırtınalı hallerini dengelediği diyaloglar aradan geçen yıllara rağmen sosyal medya platformlarında hâlâ milyonlarca kez izlenmeye ve paylaşılmaya devam ediyor.

Birol Güven'in Cenaze Töreninde Görüntülendi

Dizinin final yapmasının ardından ekranlardan tamamen uzaklaşarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 54 yaşındaki Şükrü Koruyucu yapımcı Birol Güven'in acı gününde acıyı paylaşmak için cenaze törenine katıldı. Güven ailesini yalnız bırakmayan oyuncunun törende çekilen fotoğrafları kısa sürede gündeme oturdu.

Sosyal Medyada Değişimi Şaşkınlık Yarattı

Uzun yıllar sonra ilk kez kameraların karşısına geçen Koruyucu'nun beyazlayan saçları, yüzündeki yaşanmışlık çizgileri ve durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafların dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları "Bu gerçekten Şükrü mü?" ve "Zaman ne kadar hızlı geçiyor, yıllar acımasız davranmış" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir dönemin neşeli mahalle sakini Şükrü Koruyucu'nun son görüntüsü nostalji tutkunlarına zamanın akıcılığını bir kez daha hatırlattı.