Ebru Gündeş ve Uche Aşkı da Dâhil Yıllar Sonra Bile "Nasıl Yani?" Dedirten Aşk İddiaları

Magazin arşivleri bazen eski bir fotoğraf albümünden daha şaşırtıcı olabiliyor. Bugün yan yana düşünemediğimiz isimlerin bir dönem el ele görüntülendiğini, aylarca aşk yaşadığını hatta nikâh masasına oturduğunu öğrenmeye hazır mısınız?

Ebru Gündeş ve Uche: Her Şey Bir Kliple Başladı

Listenin başında Ebru Gündeş'le eski Fenerbahçeli futbolcu Uche Okechukwu var. Nijeryalı savunmacı, Gündeş'in "Sen Allah'ın Bir Lütfusun" şarkısının klibinde rol aldı. Mum ışığında üzüm yedikleri sahneler dönemin en çok konuşulan görüntülerindendi.

Klipte başlayan yakınlık kısa süre sonra magazin sayfalarına aşk haberi olarak taşındı. Birlikteliğin reklam amacı taşıdığı da söylendi ancak Gündeş'in Uche'yi sevdiğini dile getirdiği haberler o dönemde basına yansıdı.

Deniz Akkaya, Yılmaz Erdoğan Aşkını Yıllar Sonra Açıkladı

Deniz Akkaya'yla Yılmaz Erdoğan'ın adları bir dönem birlikte anılmıştı. Fakat hikâyenin söylenti olmadığı, Akkaya'nın yıllar sonra yaptığı açıklamayla netleşti.

Akkaya 2016 yılında Yılmaz Erdoğan için "Benim eski erkek arkadaşım." dedi. Hatta ona fikren ve ruhen hâlâ âşık olduğunu söyleyerek yıllardır unutulan ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Tuğçe Kazaz ve Kenan Doğulu'nun Üç Yıllık Birlikteliği

Kenan Doğulu denince bugün Beren Saat'le olan evliliği akla geliyor. Oysa sanatçının 2002 ile 2005 yılları arasında Tuğçe Kazaz'la uzun bir beraberliği vardı.

Kazaz yıllar sonra konuştuğunda Kenan Doğulu'nun kendisini çok sevdiğini öne sürdü. Yunan oyuncu Yorgo Seitaridis'le yaptığı evliliğin arkasında eski sevgilisine duyduğu kızgınlığın bulunduğunu da anlattı. Doğulu'nun "Bal Gibi" şarkısını Kazaz için yazdığı iddiasıysa yıllar sonra ayrı bir magazin başlığına dönüştü.

Ebru Şallı ile Ozan Orhon Sadece Sevgili Olmadı, Evlendi

Ebru Şallı'yla Ozan Orhon'un hikâyesi bir aşk iddiasından çok daha fazlası. İkili 1997 yılında nikâh masasına oturdu ve yaklaşık bir yıl sonra boşandı.

Orhon, yıllar sonra tanışmalarını anlatırken Şallı'nın "Perişan" klibinde yer aldığını söyledi. Çekimde başlayan arkadaşlık, motosiklet gezileriyle ilerledi ve hızla evliliğe uzandı. O dönem Şallı 18 yaşındaydı.

Gülşen ile Reha Muhtar'ın Aşkı Televizyonda Başladı

Gülşen'le Reha Muhtar'ın yolları, şarkıcının yaşadığı çalkantılı bir dönemi anlatmak üzere Pişti programına bağlanmasıyla kesişti. Program sonrasında başlayan telefon görüşmeleri kısa sürede aşka dönüştü.

Yaklaşık yedi ay süren beraberlik, çiftin birbirine yönelttiği sorularla canlı yayına bile taşındı. Gülşen, ilişkileri için "Aşkımız yeryüzünde büyük bir yer kaplıyor." demişti.

Hande Ataizi-Fazıl Say'ın Aşkı Birkaç Ay Sürdü

Hande Ataizi'yle Fazıl Say 2007 yılındaki beraberliklerini kamuoyundan saklamadı, Avrupa turnesinde yan yana görüntülendi ve ilişkilerinin iyi gittiğini açıkladı. Ataizi o dönem Fazıl Say'a âşık olduğunu açıkça söylemişti.

İlişki birkaç ay sonra bitti. Say da ilerleyen yıllarda bu beraberlikten pişman olmadığını belirtti. Popüler kültürün en tanınan oyuncularından biriyle dünyaca ünlü bir piyanistin aşkı, bugün bile beklenmedik geliyor.

Demet Akalın'ın "Kanatsız Meleği" İbrahim Kutluay'dı

Demet Akalın'la İbrahim Kutluay'ın ilişkisi 90'ların sonlarında magazin gündeminin merkezindeydi. İkili bir Televole çekiminde tanıştı. Akalın, Kutluay'ı ilk gördüğünde adını bile bilmediğini ancak sahadaki 10 numaralı oyuncuyu beğendiğini söylemişti.

Aşk kısa sürede ciddileşti. Akalın, sevgilisini "evimin kanatsız meleği" diye tanımladı; gazeteye büyük bir ilan vererek duygularını ilan etti. Yaklaşık üç yıl süren ilişki evlilik beklentisine rağmen 2001'de sona erdi.

Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk Evliliğe Doğru Gidiyordu

Bergüzar Korel, Halit Ergenç'le evlenmeden önce Tan Sağtürk'le yaklaşık iki yıl süren bir ilişki yaşadı. Hatta çiftin evlilik planları yaptığı, Sağtürk'ün sürpriz bir teklif hazırladığı haberleri yayımlandı.

Ayrılığın ardından Tan Sağtürk, ilişki boyunca Korel'i korumaya çalıştığını ve birbirlerini gerçekten sevdiklerini söyledi.

Selami Şahin ile Meral Zeren'in Aşkı Dört Buçuk Yıl Sürmüş

Yeşilçam yıldızı Meral Zeren ile Selami Şahin ilişkilerinin ilk bir buçuk yılını basından sakladı, daha sonra bir baloya birlikte katılarak aşklarını duyurdu.

Beraberlik dört buçuk yıl sürdü. Yıllar sonra Selami Şahin'in eşinin fikriyle yeniden bir araya geldiler ve "Benim İçin Öldün Artık" klibinde kamera karşısına geçtiler. Eski sevgilinin klipte oynamasına Şahin'in eşinin önayak olması, hikâyeyi daha da unutulmaz kılıyor.