Daha 17 Setinde Eğlence Tavan Yaptı! Genç Oyunculardan Renkli Pozlar

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran sevilen dizisi Daha 17 ekranlara gelen her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Çoğunluğu genç ve dinamik isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla kısa sürede pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren iddialı yapım bu kez sürükleyici hikayesiyle değil set arkasındaki neşeli atmosferiyle gündeme geldi.

Bodrum'un Eşsiz Atmosferinde Eğlenceli Set Molaları

Ege'nin incisi Bodrum'un eşsiz doğası ve büyüleyici atmosferinde çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin genç yıldızları set molalarında çekildikleri renkli pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çekim aralarında objektiflere yansıyan doğal, samimi ve kahkaha dolu anlar kısa sürede oyuncuların hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kamera Önündeki Uyum Kamera Arkasına Da Yansıdı

Başarılı kurgusu ve reytinglerdeki istikrarlı grafiğinin yanı sıra enerjik oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Daha 17 sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Genç oyuncuların kendi aralarında yakaladığı güçlü uyum ve samimi dostluk bağları ekran arkasındaki pozitif enerjiye de doğrudan yansıdı. Setteki yüksek moral ve neşeli ortamın dizinin başarısındaki en büyük paylardan biri olduğu gözlerden kaçmadı.