Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede

Burak Deniz ve Öykü Karayel’den yeni sinema filmi geliyor. İşte detaylar...

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2024 14:29

Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Öykü Karayel, Türk sinemasının uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtlayacakları heyecan verici bir projeye imza atıyor. Karga Seven Pictures'ın kurucularından ve başarılı yönetmen Emre Şahin'in yöneteceği "Umami Kaynama Noktası" adlı film için kamera karşısına geçecekler.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Londra'nın ünlü bir restoranında geçen ve karizmatik şef Andy Jones'un hikayesini anlatan "Boiling Point" filminin uyarlaması olan "Umami Kaynama Noktası", ay sonunda çekimlere başlayacak. Senaryosunu Can Cengiz'in kaleme aldığı filmde Burak Deniz ve Öykü Karayel başrolleri paylaşacaklar.

Burak Deniz, "Şehrazad" dizisinin 3 bölümünü tamamladıktan sonra tatil arasına girmişti. Ancak hızlı bir ön hazırlık ve prova sürecinin ardından kısa bir sürede çekilecek olan "Umami Kaynama Noktası" filminde "Sina" karakterini canlandıracak.

Öte yandan, son olarak Ümit Ünal'ın "Evlilik" filmiyle beyaz perdede boy gösteren Öykü Karayel ise "Umami Kaynama Noktası"nda "Melis" karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Film tutkunlarının merakla beklediği bu yeni yapımda Burak Deniz ve Öykü Karayel'in performanslarıyla nasıl bir başarıya imza atacakları ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

3.5

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