Aralarındaki Boy Farkı Dikkat Çekti! Itır Esen ve Engin Aykanat Davette Görüntülendi!

2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen menajeri Engin Aykanat'la geçtiğimiz önce Paris'te ardından İstanbul'da yapılan düğünlerle dünya evine girmişti. Çift geçtiğimiz akşam katıldıkları prestijli bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti. ikili davetteki şıklıkları ve uyumlu halleriyle objektiflere yansıdı. İşte gecenin öne çıkan detayları...

"İşlerime Kaldığım Yerden Devam Ediyorum"

Serdar Ortaç'ın sahne aldığı görkemli düğünün ardından ilk kez görüntülenen Itır Esen magazin muhabirlerinin sorularına tek tek cevap verdi. Gazeteciler güzel oyuncuya gelin ayakkabısının altına yazdığı isimleri sordu. Esen "Bir sürü arkadaşımın adı vardı. Devrim (Özkan) Hanım'ın da adı yazılıydı" diyerek gülümsedi. Düğün sonrası temposuna hızla döndüğünü belirten oyuncu "Düğünden sonra iki gün dinlendim şimdi işlerime devam ediyorum" diye konuştu.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

1.80 boyundaki Itır Esen'le eşi Engin Aykanat'ın aralarındaki boy farkı dikkat çekti. Aykanat eşinin yanında oldukça kısa kaldı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. İkilinin boy farkıyla ilgili çok fazla mesaj atıldı. "Hep erkekler uzun olurdu bu defa tam tersi olmuş" yorumları yapıldı.