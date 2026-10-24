Beraat Eden İzzet Yıldızhan'dan Sert Açıklama: "İtibarımı Zedeleyenlere Dava Açtım!"

İzzet Yıldızhan beraat kararı sonrası ilk kez konuştu! İtibarını zedeleyenlere dava açtığını söyleyen sanatçının açıklamaları haberimizde.

Beraat Eden İzzet Yıldızhan'dan Sert Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 11:59

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçlamasından beraat eden ünlü İzzet Yıldızhan yaşadığı zorlu süreci ve ailesinin uğradığı zararı anlattı. Kendisi ve markası hakkında asılsız iddialar ortaya atan isimlere karşı hukuki mücadele başlattığını duyuran türkücü elde edilecek tazminatı bağışlayacağını açıkladı. İşte o açıklamaların tüm detayları...

"Asılsız İddialarla İtibarımı Zedelemeye Çalıştılar"

Karar duruşmasının ardından beraat eden İzzet Yıldızhan süreç boyunca kendisi ve ailesinin çok yıprandığını belirtti. Gerçek dışı yayınlar yapıldığını vurgulayan sanatçı "Bu süreçte ben ve ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen bazı sunucu, yapımcı ve yayıncılar hakkımda inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici gibi gösterdiler. İtibarımı zedeleyenlere davalarımı açtım. Buradan gelecek maddi yararı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Zaten bu konuyla hiçbir ilgim yoktu ve beraat ettim" dedi.

"Sessizliğim Mahkemeye Saygımdandı"

Süreç boyunca neden açıklama yapmadığına da açıklık getiren Yıldızhan adalete olan güvenini dile getirdi. Yargıyı etkilememek adına sustuğunu belirten türkücü "Mahkeme sürecini etkilememek için sustum. Kendimi çektim ve sonucu bekledim. Gerçek ortaya çıktı. Cezaevi süreci kötüydü, atılan iftiralar nedeniyle en büyük zararı ailem gördü" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği küçük kazaya da değinen şarkıcı kolundaki sargının sebebini soran muhabirlere "Çocuklarla bahçede top oynarken düştüm, elim kırıldı" cevabını verdi.

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