Yeraltı Sezon Finali Yapıyor! Tarih kesinleşti!

Sezon Finali Tarihi Netleşti

Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer aldığı “Yeraltı” bu yılın en çok ses getiren projelerinin başında geliyor. Fenomen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu. Son gelen bilgilere göre NOW’ın ilgiyle izlenen dizisi 16. Bölümünün yayınlanacağı 20 Mayıs’ta ekrana yolculuğuna ara verecek

Gelecek Sezon Devam Edecek

Yaz aylarında mola verecek olan Yeraltı'nın Ekim başı yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Ayrıca yeni sezonda diziye yeni oyuncuların da katılacağı tahmin ediliyor.

Kartal Karakterinden Sarsıcı Veda

Berna Aruz’un yazdığı ve Murat Öztürk’ün yönettiği projede vedalar yaşanacak. İlk duyulan ayrılık Cemal Hünal oldu. Yeraltı'na Kartal rolüyle konuk oyuncu olarak dahil olan başarılı aktör sezon finalinde sarsıcı bir şekilde diziden ayrılacak.

Büyük Değişim

Fenomen yapımdaki değişiklikler bununla da sınırlı kalmayabilir. Diziden başka ayrılıkların da yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle gelecek bölümde yaşanacakların senaryonun gidişatı açısından büyük önem taşıdığı konuşuluyor.

Sosyal Medyada Hep Gündemde

Yeraltı yayına başladığı ilk bölümden itibaren internet dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi özellikle Eşref Rüya'yı reytinglerde geçince büyük sükse yaptı.

Gerek oyuncuları gerek hikayesiyle Yeraltı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Diziyle ilgili her hafta yüzlerce mesaj yazılıyor.