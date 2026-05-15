Ayça Ayşin Turan 'Avukat' Olarak Dönüyor: Partneri İse Hiç Yabancı Değil!

Bir süredir sessizliğini koruyan ve senaryo seçimi konusundaki titizliğiyle nam salan oyuncunun inadı bu projeyle kırıldı. Karagül’den Meryem’e kadar yer aldığı her projede rüştünü ispatlayan güzel oyuncu, yaz aylarında içimizi ısıtacak bir karakterle ekranlarda olacak.

Defne: Bildiğimiz "Yaz Dizisi" Karakterlerinden Değil

Ayça Ayşin Turan’ı bu sefer alışık olduğumuz o naif, romantik kız rollerinde görmeyeceğiz. Karşımızda dişli, zeki ve muhtemelen adliye koridorlarını birbirine katacak bir Avukat Defne olacak. Merakla beklenen yapımın mutfağındaysa usta yönetmen Altan Dönmez var.

Etkileyici ekibi ve yönetmeniyle bu projenin yaz dizisi olarak başlayacak olmasına rağmen önümüzdeki sezonda da devam edeceği düşünülüyor.

Üçüncü Kez El Ele

Güzel oyuncu Sen İnandır ve Vicdansız gibi dijital yapımlarda birlikte rol aldığı Ekin Koç'la üçüncü kez kamera karşısına geçecek. Çiftin uyum sorunu yaşama ihtimalleri düşük görünüyor.

Bu Yazın "O Dizisi" Olur mu?

Yaz sezonunda kanalın en büyük kozlarından biri olan proje sadece başrolleriyle değil hikayesiyle de iddialı. Dram ve aşkı harmanlayan yapımın çekimleri yakında başlayacak. Şimdiden fragmanları beklenen dizinin sezona yüksek reytinglerle hızlı bir giriş yapacağı düşünülüyor.

Ayça’nın Fanları Sosyal Medyayı Sallıyor!



Ekin Koç ile yıllar sonra bir araya gelecek güzel oyuncunun takipçileri diziyi heyecanla bekliyor. Fan sayfalarının paylaşımlarına bakılırsa dizi bu yazın favorisi olmaya aday!