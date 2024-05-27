Hayko Cepkin'den muhteşem stadyum şovu

Türkiye'nin en önde gelen rock müziği sanatçılarından biri olan Hayko Cepkin, müzikseverlere büyüleyici bir deneyim yaşattı. Hayko Cepkin, 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konseri, müthiş şovları, performansları ve enerjisi ile dinleyicilere uzun yıllar hafızalarda kalacak bir gece yaşattı.  

Hayko Cepkin'den muhteşem stadyum şovu
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-05-2024 17:42

 

Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenen konserde Hayko Cepkin, yaklaşık 40.000 kişiyle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını söyledi. Güçlü sahne şovu ve performansıyla Hayko Cepkin en sevilen parçalardan klasikleşmiş hitlere kadar geniş bir repertuar sundu. Hayko Cepkin, eşsiz müzikal tarzı ve çarpıcı sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatırken, izleyiciler efsanevi bir konsere tanıklık ettiler.  

 

Hayko Cepkin Binlerce Hayranı ile 19 Mayıs’ı Kutladı!

 

Performansı ile unutulmaz bir konsere imza atan Hayko Cepkin, binlerce müzikseverle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

 

Bugüne dek hafızalara kazınan tüm şarkılarının yanı sıra farklı tarzlarda eserleri kendi yorumuyla seslendiren Hayko Cepkin, özel sürprizleriyle de dinleyicilerini bir kez daha şaşırttı.Neler Yapabileceğimizi Gösterdik


 Hayko cepkin duygularını şöyle dile getirdi:

“19 yıldır sahnemizi her bir detayını milim milim düşünerek, özenerek geliştirdik. Her daha fazla imkan elde ettiğimizde, sahnemizi daha da büyüttük, yerimizde saymadık. Bugün bu konser ile daha büyük imkanlar ile neler yapabileceğimizi, bize yakıştırılan 'dünya çapında bir sahneleri var'  algısının ne kadar doğru bir söylem olduğunu bir kez daha ispatladığımızı düşünüyorum”

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