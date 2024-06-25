Hayat Hırsızı dizisinde Cemre Baysel'in partneri kim oldu?

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı “Hayat Hırsızı” adlı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayında NOW platformunda yayınlanması planlanan dizi, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

“Avenida Brasil” dizisinden uyarlanarak ülkemize adapte edilen “Hayat Hırsızı” projesi, Hilal Saral gibi başarılı bir yönetmenin ismiyle dikkat çekiyor. Projenin başrolünde, genç kuşağın yetenekli ve güzel oyuncularından Cemre Baysel yer alacak. Baysel, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek..

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemre Baysel’in partneri “Civan” rolü içinse birçok ünlü isimle görüşmeler yapıldı. Son gelen haberlere göre bu rol için Alperen Duymaz’ın adı ön plana çıkıyor. Dizinin diğer önemli karakterlerinden “Nur”, Leyla’nın üvey annesi rolü için ise Gonca Vuslateri ile görüşmeler sürüyor. Vuslateri’nin katılımıyla, dizinin oyuncu kadrosu daha da güçlenecek gibi görünüyor.

Hilal Saral’ın yönetmenliği ve Ay Yapım’ın kaliteli prodüksiyonu ile “Hayat Hırsızı” dizisi, yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday. Dizi severler, bu heyecan verici yapımı izlemek için sabırsızlanıyor