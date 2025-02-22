'Hayat Bilgisi'nin 'Barbie'si ile 'Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi

Bir dönemin fenomen dizisi ‘Hayat Bilgisi’ oyuncuları yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor! Daha önce Gökçe Bahadır ile buluşan İpek Erdem, şimdi de dizinin unutulmaz karakterlerinden ‘Ortega’ lakaplı Paşhan Yılmazel ile hasret giderdi.

Dizide ‘Barbie Gamze’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, eski rol arkadaşı Yılmazel’in yazıp yönettiği ‘Juliet’ adlı tiyatro oyununu izledi. Oyun sonrasında buluşan ikili, anılarını tazeledi.

Erdem, buluşmayı Instagram hesabından "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları 'Juliet' oyununu izledim. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" notuyla paylaştı.

Hayranlarını nostaljiye sürükleyen bu buluşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. ‘Hayat Bilgisi’ dizisinin oyuncularının yıllar sonra da dostluklarını sürdürmesi, dizinin izleyicileri tarafından takdirle karşılandı.