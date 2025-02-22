'Hayat Bilgisi'nin 'Barbie'si ile 'Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi

2003-2005 yılları arasında Türk televizyonuna damgasını vurmuş olan 'Hayat Bilgisi' dizisinin unutulmaz karakterleri, yılların ardından yeniden buluştu. Dizide Barbie karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ile Ortega rolündeki Paşhan Yılmazel, yakın zamanda bir araya geldi.

'Hayat Bilgisi'nin 'Barbie'si ile 'Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2025 14:22

Bir dönemin fenomen dizisi ‘Hayat Bilgisi’ oyuncuları yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor! Daha önce Gökçe Bahadır ile buluşan İpek Erdem, şimdi de dizinin unutulmaz karakterlerinden ‘Ortega’ lakaplı Paşhan Yılmazel ile hasret giderdi.

Dizide ‘Barbie Gamze’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, eski rol arkadaşı Yılmazel’in yazıp yönettiği ‘Juliet’ adlı tiyatro oyununu izledi. Oyun sonrasında buluşan ikili, anılarını tazeledi.

Erdem, buluşmayı Instagram hesabından "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları 'Juliet' oyununu izledim. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" notuyla paylaştı.

Hayranlarını nostaljiye sürükleyen bu buluşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. ‘Hayat Bilgisi’ dizisinin oyuncularının yıllar sonra da dostluklarını sürdürmesi, dizinin izleyicileri tarafından takdirle karşılandı.

Benzer Haberler
Okan Yalabık aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi ortaya çıktı Okan Yalabık aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi ortaya çıktı
Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde! Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!
“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş! “Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!
'Şakir Paşa Ailesi' dizisi için yeni gelişme! Yapım şirketi itiraz ediyor 'Şakir Paşa Ailesi' dizisi için yeni gelişme! Yapım şirketi itiraz ediyor
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan ayrılık iddialarına ilk yanıt! Pelin Akil ve Anıl Altan’dan ayrılık iddialarına ilk yanıt!
Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti! Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!
  • 18-02-2025 10:53

Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!

Survivor'dan elenen Serenay Aktaş arkadaşlarına dert yandı!
  • 21-02-2025 19:00

Survivor'dan elenen Serenay Aktaş arkadaşlarına dert yandı!

Aleyna Tilki’den olay yaratan kıraathane pozu!
  • 21-02-2025 14:52

Aleyna Tilki’den olay yaratan kıraathane pozu!

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama
  • 18-02-2025 10:25

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama

Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında
  • 19-02-2025 12:42

Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında