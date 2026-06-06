Hayal Köseoğlu'ndan Karavanda "Hileli" Dansı!

Ekranların en cesur, enerjik ve başarılı oyuncularından biri olan Hayal Köseoğlu set aralarında yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram ve TikTok hesaplarını aktif kullanan güzel oyuncunun son videosu kısa sürede dijital dünyada viral haline geldi. Oyuncu Hayal Köseoğlu Manifest'in Hileli şarkısıyla karavanda dans ettiği anları paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Set Arasını Eğlenceye Çevirdi

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Manifest'in 'Hileli' şarkısıyla karavanda dans ettiği anları paylaştı. pic.twitter.com/FSVWI98EaK — Populicc (@populicc) June 6, 2026

Yoğun geçen çekim temposuna ve uykusuz set saatlerine rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Köseoğlu karavanını adeta bir sahneye dönüştürdü. Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in hit parçası Hileli eşliğinde ritim tutan ünlü oyuncu kıvrak dans hareketleri ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Karavanın dar alanına aldırmadan müziğin ritmine kendini kaptıran güzel oyuncunun doğal halleri izleyenleri gülümsetti.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Videonun kısa sürede magazin sayfalarına ve X (Twitter) gündemine düşmesiyle birlikte hayranlarından yorum gecikmedi. Hayal Köseoğlu'nun tarzı fit görüntüsü ve yüksek enerjisi övgü toplarken takipçileri "Setin neşe kaynağı", "Karavan günlükleri harika geliyor", "Enerjisi buraya kadar geçti" yorumlarında bulundu. Paylaşım birkaç saat içinde yüz binlerce izlenme ve beğeni barajını aşarak günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmayı başardı.