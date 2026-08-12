Hayal Köseoğlu'ndan Babasının Anısına Yapay Zeka Şarkısı: "Sevdiğimi Çaldılar"

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de bilinen ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu babasının vefatının birinci yıl dönümünde duygu dolu bir paylaşıma imza attı. Babasının anısını yaşatmak isteyen güzel oyuncu, onun müzik zevkini ve ruhunu yansıtacağını düşündüğü Sevdiğimi Çaldılar isimli şarkıyı yapay zeka teknolojisinden faydalanarak hayata geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bu anlamlı çalışma takipçilerini ve sevenlerini derinden etkiledi.

Dinlerken Gözlerim Dolu Dolu Oluyor

Hayal Köseoğlu, babasının vefatının 1. yıl dönümünde yapay zekayla onun seveceğini düşündüğü 'Sevdiğimi Çaldılar' adlı şarkıyı çıkardığını paylaştı.



"Dinlerken bana her seferinde onu çağrıştırıyor ve gözlerim dolu dolu buluyorum kendimi. Şarkı bana bir ağıt gibi geldi o yüzden… pic.twitter.com/AdYqlF1fFm — Populicc (@populicc) August 12, 2026

Babasını kaybetmenin derin acısını ve özlemini dile getiren Hayal Köseoğlu şarkının kendisi için ne anlam ifade ettiğini şu içten sözlerle anlattı:

"Dinlerken bana her seferinde onu çağrıştırıyor ve gözlerim dolu dolu buluyorum kendimi. Şarkı bana bir ağıt gibi geldi o yüzden 'Karadeniz ağıdı' demek istedim."

Babasının hatırasına adadığı bu özel parçayı dinlerken duygusal anlar yaşadığını belirten yetenekli oyuncu hissettiği büyük boşluğu ve hüznü bu melodiler aracılığıyla dinleyicileriyle paylaştı.

Kapak Fotoğrafındaki Mucizevi Detay

Şarkının kapak görseli için de oldukça manevi ve özel bir seçim yapan Hayal Köseoğlu babasının kabrini ziyaret ettiği anlara dair duygusal bir detayı aktardı. Kapak fotoğrafını babasının mezarını gölgeleyen ağaçtan seçtiğini söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Şarkının kapak fotoğrafı için dün babacığımı ziyaret edip ona gölge olan ağacı seçtim. Ağacın arasından güneş parladı bir anda. Belki de bana güzel gözleriyle göz kırpmıştır."

Köseoğlu'nun bu anlamlı ve duygu yüklü paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken sanatçı dostları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye ve destek mesajları yağdırdı.