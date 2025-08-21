Hayal Köseoğlu: “İyi değilim, hayat bazen devam etmiyor”

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatı ile büyük bir acı yaşadı. 13 Ağustos’ta babasını kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını açıkça dile getirdi.

Köseoğlu paylaşımında, “İyi değilim. Hayat devam ediyor evet ama bazen de etmiyor. Beni merak edenler için yazmak istedim. Babamın gidişi, çok zor bir seneye çok zor bir final oldu. Anksiyete ile mücadele ettiğim bir senenin sonunda beni en kolay sakinleştiren, yanında en güvende hissettiğim insanlardan birini kaybetmek hiç kolay olmadı” ifadelerini kullandı.

“Bir gün iyiyim, sonra gerçeklik yumruk gibi çarpıyor”

Acı kaybının ardından ruh halini de anlatan oyuncu, şu sözlere yer verdi:

“Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Bir gün iyiyim çünkü unutuyorum. Sonra yumruk gibi iniyor gerçeklik suratıma. O zaman durmadan ağlıyorum. İyiyim demek isterdim ama diyemem. Bu süreçte tökezlemeyi öğrendim.”

“Yas da hayata dair”

Köseoğlu, toplumsal olarak sürekli “iyi” görünme baskısına da dikkat çekti:

“Bizden hep iyi olmamız bekleniyor. Ama ben bu kaygıyı gütmediğim için mutluyum. Ölüm hayata dair evet, ama yas da öyle. Ve kolay değil. Babam bana zarifçe, uzun uzun veda etti. Yine de acısı çok büyük.”

Hayal Köseoğlu’nun samimi sözleri takipçileri tarafından yoğun destek gördü.