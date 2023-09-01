Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Televizyon dizileri "Mahallenin Muhtarları", "Ruhsar", "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Mucize Doktor" gibi önemli yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu, Melis İşiten'in YouTube programına katıldı. Programda oldukça çarpıcı açıklamalar yapan Köseoğlu, "Lisede bir çocuğa aşık oldum. O dönemde kilolu olduğum için alay edildim. İntikam almak için 5 ay içinde 36 kilo verdim. Bu süreçte bulimia ile uğraştım. Herhangi bir fazla yemek yediğimde hemen çıkartıyordum. Kilosuz olduğumda ilişki başladı, ancak sadece bir hafta sonra ilişkiyi sonlandırdım" şeklinde konuştu.

"Sektörde başarılı olmak için susmalıyız düşüncesiyle büyüdüm" diyen oyuncu, "Ancak suskun biri olmak istemiyorum. Kıskançlık, kişinin kendini yetersiz hissetmesi anlamına gelir. Bu duygu büyüyerek rahatsız edici bir hal alabilir. Sektördeki arkadaşlıklara fazla sıcak bakmıyorum. Birçok kötü sona tanıklık ettim. Beni inciten bir insanı hayatımda tutmam. Bir ilişkide en sinir olduğum şey ise pasif-agresif davranışlar. İnsanların duygularını doğrudan ifade etmesi gerekir, dolaylı davranışlar sorunları büyütür" şeklinde düşüncelerini paylaştı.