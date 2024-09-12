Hayal Köseoğlu, “Hudutsuz Sevda” dizisinden ayrıldı mı?

Hudutsuz Sevda dizisinin çekimlerine başlandı, ancak dizinin Damla karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'nun okuma provasına katılmaması dikkat çekti. Dizinin ekibinin paylaştığı okuma provası fotoğraflarında Köseoğlu’nun yer almaması, oyuncunun projeden ayrıldığı yönünde söylentilere yol açtı.

Ancak gelen bilgilere göre Hayal Köseoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle okuma provasına katılamadığı ve projede yer almaya devam edeceği öğrenildi. Köseoğlu'nun kısa bir süre içinde ekibe yeniden katılacağı belirtiliyor. Dizinin hayranları bu gelişmelerin ardından Köseoğlu’nun performansını büyük bir merakla bekliyor.