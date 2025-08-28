Hayal Köseoğlu: "Erken Oldu, Hepimiz Kahrolduk"

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatını “Erken oldu, hepimiz kahrolduk” sözleriyle anlattı. Oyuncu, yeni sezonda ekranlara dönüyor.

Hayal Köseoğlu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2025 12:01

Babasının Vefatıyla Sarsıldı

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, iki hafta önce babası Yiğit Köseoğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Genç oyuncu, zor günlerinde yaşadıklarını samimi sözlerle dile getirdi.

“Bir Senedir Hastalıkla Boğuşuyorduk”

Bebek’te objektiflere yansıyan Köseoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Babasının uzun süredir mücadele ettiği bir hastalıkla savaş verdiğini belirterek, “Bir senedir çok kötü bir hastalıkla boğuşuyorduk. Bu süreçte hep yanında olduk. Erken oldu, hepimiz kahrolduk” dedi.

Hayatına Devam Etmeye Çalışıyor

Oyuncu, acısını anlatırken aynı zamanda ayakta kalma çabasını da dile getirdi. Köseoğlu, “Hayatın devam ettiği durumunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Şu an etmiyor ama ettirmeye çalışıyorum. İşlere odaklandım, öbür türlü insan çok zorlanıyor. Kafamı meşgul etmem gerekiyor” sözleriyle içtenliğini ortaya koydu.

Yeni Sezonda Ekranlara Dönüyor

Tüm yaşadığı zorluklara rağmen kariyerine devam edeceğini söyleyen Hayal Köseoğlu, Bebek’te yaptığı açıklamada yeni projelerden de bahsetti. “Bir proje için anlaştık. Yeni sezonda ben de ekranlarda olacağım” ifadeleriyle hayranlarına müjde verdi.

