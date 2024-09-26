Hayal Köseoğlu: "DM kutum alev alev"

Now TV, yeni sezonunu görkemli bir geceyle kutladı. Geceye katılan ünlü isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri de siyah straplez ve derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştıran Hayal Köseoğlu oldu. Şıklığıyla geceye damga vuran Köseoğlu, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere artık kulak asmadığını açıkladı.

Başarılı oyuncu, eleştirilere karşı eskiden daha hassas olduğunu, ancak zamanla bu durumu aştığını belirterek, “Sektörde 15. yılım. Eskiden sosyal medyada eleştirilere çok takılırdım ama artık umursamıyorum. Sürekli eleştirilmek insanın psikolojisini kötü etkileyebiliyor. Şimdi, bu yorumları herkesin kendi dünyasından bir yansıma olarak görüyorum. Özgüveniniz arttıkça dışarıdan gelen eleştirilere karşı daha sağır oluyorsunuz. Kendinizle sağlıklı bir ilişkiniz olduğunda bu sesler sizi etkilemez,” dedi.

DM kutusunun alev ateş postlarıyla dolu olduğunu itiraf eden Köseoğlu, sosyal medya alışkanlıklarını da paylaştı: "Instagram’da fazla vakit geçirmiyorum, Twitter bağımlısıyım."