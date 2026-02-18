Havva Öztel Sınırları Zorladı! Transparan Tarzıyla Annesi Aleyna Tilki’yi Gölgede Bıraktı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ne paylaştı? Havva Öztel'in olay yaratan transparan kıyafeti, derin dekoltesi ve Aleyna Tilki'nin uyuşturucu operasyonu süreci hakkındaki detaylar haberimizde...

Havva Öztel Sınırları Zorladı! Transparan Tarzıyla Annesi Aleyna Tilki’yi Gölgede Bıraktı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-02-2026 15:02

Genç popçu Aleyna Tilki’nin her hareketiyle olay yaratan annesi Havva Öztel, bu kez kendi tarzıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 47. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan ve şu sıralar yurt dışında vakit geçiren Öztel, katıldığı bir davetten paylaştığı karelerle sosyal medyayı ikiye böldü.

Derin Dekolte ve Transparan Detaylar

Güzelliğiyle sık sık kızıyla kıyaslanan Havva Öztel, son davet tarzında sınırları zorladı. Derin göğüs dekolteli ve transparan detaylara sahip siyah bir elbise tercih eden Öztel, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına kısa sürede binlerce yorum gelirken, takipçileri ikiye ayrıldı:

  • Destekleyenler: "Kızından daha iddialı", "Yıllara meydan okuyor", "Harika görünüyor" yorumları yapıldı.

  • Eleştirenler: Bazı kullanıcılar ise tarzını "fazla cesur" bularak eleştiri oklarını yöneltti.

Aleyna Tilki Cephesinde Sular Durulmuyor

Havva Öztel’in bu paylaşımları, kızı Aleyna Tilki’nin zorlu bir süreçten geçtiği döneme denk geldi. Hatırlanacağı üzere Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış; kan ve saç örnekleri vererek Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anne Havva Öztel’in, kızının adli süreci devam ederken yurt dışındaki iddialı yaşamından kesitler sunması ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Benzer Haberler
Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu! Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!
Serra Arıtürk’ten Büyük Meydan Okuma: ‘Melankoli’ Cuma Günü Yayında! Serra Arıtürk’ten Büyük Meydan Okuma: ‘Melankoli’ Cuma Günü Yayında!
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den "Asansör" Romantizmi!
Firdevs Yöreoğlu’ndan Bihter’ine Tam Destek: Firdevs Yöreoğlu’ndan Bihter’ine Tam Destek: "Kızım Benim O!"
Reynmen’den Reynmen’den "Pozitif" Test Sonucuna İlk Yanıt: "Gerçek Ortaya Çıkacak"
Keremcem’in Survivor’daki Keremcem’in Survivor’daki "Sirkeli Su" Pazarlığı: "Özel İzin Aldım"
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!
  • 18-02-2026 14:59

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!