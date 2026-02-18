Havva Öztel Sınırları Zorladı! Transparan Tarzıyla Annesi Aleyna Tilki’yi Gölgede Bıraktı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin her hareketiyle olay yaratan annesi Havva Öztel, bu kez kendi tarzıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 47. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan ve şu sıralar yurt dışında vakit geçiren Öztel, katıldığı bir davetten paylaştığı karelerle sosyal medyayı ikiye böldü.

Derin Dekolte ve Transparan Detaylar

Güzelliğiyle sık sık kızıyla kıyaslanan Havva Öztel, son davet tarzında sınırları zorladı. Derin göğüs dekolteli ve transparan detaylara sahip siyah bir elbise tercih eden Öztel, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına kısa sürede binlerce yorum gelirken, takipçileri ikiye ayrıldı:

Destekleyenler: "Kızından daha iddialı", "Yıllara meydan okuyor", "Harika görünüyor" yorumları yapıldı.

Eleştirenler: Bazı kullanıcılar ise tarzını "fazla cesur" bularak eleştiri oklarını yöneltti.

Aleyna Tilki Cephesinde Sular Durulmuyor

Havva Öztel’in bu paylaşımları, kızı Aleyna Tilki’nin zorlu bir süreçten geçtiği döneme denk geldi. Hatırlanacağı üzere Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış; kan ve saç örnekleri vererek Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anne Havva Öztel’in, kızının adli süreci devam ederken yurt dışındaki iddialı yaşamından kesitler sunması ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.