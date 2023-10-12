"Hatıran Yeter"den yeni kareler...

"Hatıran Yeter" filmi, başrollerini Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç'in paylaştığı bir yapıma dönüşüyor. Berton Medya tarafından üretilen film, Ömer Faruk Yardımcı tarafından yazılıp yönetildi. Filmin konusu işitme ve konuşma engelli iki genç aracılığıyla dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor. Vizyon tarihi heyecanla beklenen film için yeni kareler yayınlandı.

Hikaye, işitme engelli Baha (Aytaç Şaşmaz) için dünyanın sessiz bir yer olduğu gerçeğinden yola çıkıyor. Ancak, Leyla (Sümeyye Aydoğan) adında benzer bir durumu olan biriyle tanıştığında hayatı değişiyor. Leyla, Baha için dünyayı yeniden keşfetmenin bir yolunu açıyor ve bu aşk, Baha'nın en büyük mücadelesine dönüşüyor.